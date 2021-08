Ce vendredi, l’ouest de Londres a battu le nord de Londres lors de la soirée d’ouverture de la saison 2021/22 en Premier League, avec le nouveau venu, à ce niveau du championnat, Brentford, laminant Arsenal, 2-0. Le premier match de haut vol de Brentford depuis 1947 et une victoire importante pour l’équipe. Cependant pour leurs adversaires, le match avait révélé de grosses lacunes et laissé les supporters déçus et contrits. Une déception si palpable que l’un de leurs supporters et non des moindre, Paul Kagame, de dénoncer via twitter une « une équipe médiocre ».

« Brentford méritait de gagner et ils l’ont fait »

Pour Arsenal, selon les observateurs, le match contre Brentford a été révélateur. Le manque de cohésion et de créativité dans le dernier tiers a été à l’image d’une grande partie de la saison dernière. Ce vendredi l’équipe d’Arteta a dominé le ballon et n’a pourtant pas fait grand-chose avec. L’ancien joueur espagnol Mikel Arteta, entraineur d’Arsenal depuis 2019 a hérité d’une équipe déséquilibrée qui s’avère difficile à remodeler. Ce vendredi c’était une équipe d’Arsenal « faible et décousue » en l’absence de son duo d’attaquants de choc, tous les deux “malades” qui avait abdiqué devant Brentford.

« Brentford méritait de gagner et ils l’ont fait », a tweeté en substance le président rwandais Paul Kagame. Grand supporter du club anglais. Mais la prestation de ce vendredi avait été si petite que le président rwandais avait ajouté frustré : « nous ne devons PAS excuser ou accepter la médiocrité. (…) Arsenal et les fans ne méritent pas de s’y habituer ». Paul Kagame, a ensuite critiqué la stratégie de transfert d’Arsenal. « Une équipe doit être construite dans le but de gagner, gagner, gagner. (…) Cela a été une lutte d’environ une décennie, des hauts et des bas, plus de bas jusqu’à présent. Ne pouvons-nous pas avoir un plan qui fonctionne vraiment ?? ».

Mais les critiques du président ne se devaient pas seulement à la déception du fan, mais aussi à celui de l’homme d’Etat qui avait sur l’équipe misé gros. En effet, le maillot d’Arsenal portait aussi lors de sa défaite l’inscription « Visiter Rwanda » sur les manches. Une sorte de partenariat touristique de trois ans que le pays d’Afrique de l’Est a conclu avec le club britannique en mai 2018. Un partenariat qui permet au Rwanda de « gagner une exposition mondiale », mais qui a vu le pays payer des millions de dollars, plus de 25 millions selon la presse, pour cette grosse publicité.

We just must NOT excuse or Accept mediocrity. A team has to be built with purpose to win win win. So that when we lose….it was not to be expected! I am sure we all know on whose shoulders the heaviest burden rests. I hope they know too or even accept it!!! End — Paul Kagame (@PaulKagame) August 13, 2021