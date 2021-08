Le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Houngbédji lors d’une rencontre avec la presse mercredi 4 août 2021 dans la matinée est revenu sur les opérations de déguerpissement en cours dans certaines villes du Bénin. Il a fait remarquer que le gouvernement n’en est pas l’auteur mais se réjouit du fait que les mairies aient pris conscience de la réalité.

« Ce sont les mairies qui organisent cette activité », a relevé le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Houngbédji à propos des opérations de déguerpissements des occupants illégaux des abords de certains voies de certaines villes du pays. Selon lui, « c’est essentiellement les mairies qui organisent cette activité actuellement. C’est moins une activité du gouvernement que des mairies ». Toutefois, « le gouvernement se réjouit de voir que nos mairies, communes prennent conscience de la réalité, le gouvernement en observant que les mairies ont pris le problème à bras le corps, s’est dit, les élus locaux ont commencé à comprendre ». Wilfrid Léandre Houngbédji estime donc qu’il faut encourager les communes, mais aussi les populations en général qui comprennent très bien, et « quand vous discutez avec elles, elles comprennent très bien la perspective ».

Des « vieilles habitudes »

A la question de savoir pourquoi ces opérations ne peuvent pas attendre la fin de la construction des marchés modernes, le secrétaire général adjoint du gouvernement relève que si on observe bien, on voit que « ce n’est pas dans les environs immédiats de ces marchés que le phénomène se passe, c’est partout ». Il pense que « ce sont de vieilles habitudes que nous avons accumulées et qui se sont sédimentées ». Et, « ces vieilles habitudes, il faut rappeler au quotidien à nos compatriotes, nos citoyens, qu’elles sont mauvaises et qu’il faut s’en départir ». A l’en croire, c’est ce pourquoi, « il faut saluer cette action de nos communes et espérer que cela ne dure pas le temps d’une feuille de paille, espérer que cela se poursuive sur la durée jusqu’à ce que nous nous reconvertissions aux bonnes manières vis-à-vis de notre ville, de notre pays ».