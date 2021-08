Cette année, le taux de réussite au Baccalauréat a dépassé toutes les attentes. Il était de 64,42%. Un pourcentage de réussite assez rare pour un examen du genre au Bénin. « Nous avons pulvérisé le plus haut taux de ces 50 dernières années (et) nous devons travailler à maintenir le cap » disait le directeur de l’Office du Bac Alphonse da Silva à l’occasion de la proclamation des résultats il y a un mois. Récemment l’universitaire a évoqué les raisons de ce score inhabituel. C’est à l’occasion de la cérémonie d’installation du comité de suivi des réformes de l’enseignement supérieur et des conseils d’administration des universités publiques.

Selon ses dires, les « élèves ont travaillé et ont fourni un bon résultat, parce que les enseignants aussi ont mis le meilleur d’eux-mêmes. Avec le système d’Educmaster, on filtre les candidats interventionnistes qui viennent seulement voir s’ils peuvent réussir et les candidats qui sont vraiment préparés. Donc tout ceci mis ensemble a donné ce résultat qui semble étonner tout le monde aujourd’hui » explique le Dob. Il informe par ailleurs que des mesures sont prises pour que ces nouveaux bacheliers soient bien formés afin de devenir des cadres au service de la nation béninoise.

“Dans 5 ans, 10 ans, vous les verrez à de très bons postes“

Il leur prédestine déjà un bel avenir. « La politique du Président de la République Patrice Talon se base essentiellement sur l’avenir de ce pays, et l’avenir de ce pays, ce sont ceux-là qui viennent de réussir au Baccalauréat. Dans 5 ans, 10 ans, vous les verrez à de très bons postes et je pense que le pays va gagner beaucoup » a déclaré Alphonse da Silva selon les propos rapportés par le journal l’Evènement Précis . Rappelons que le plus fort taux de réussite au Bac était de 63,20%. C’était dans les années 70.