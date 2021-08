En juillet dernier, la Confédération africaine de football (Caf) annonçait l’ouverture d’une enquête disciplinaire suite « aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe Caf entre le Raja Club Athletic et la JS Kabylie à Cotonou, le samedi 10 juillet 2021 ». En effet, après le coup de sifflet final de l’arbitre, « certains supporters des deux clubs avaient envahi le terrain et refusé de le quitter ». Réuni la semaine dernière pour statuer sur cette affaire, le jury disciplinaire de la Caf informe qu’en plus de l’envahissement du terrain par les supporters, certains responsables du Raja ont fait pression sur la sécurité pour se frayer un chemin sur la scène lors de la cérémonie de remise des médailles. Tout ceci devant l’inaction des stadiers.

En effet, le jury disciplinaire de la Caf dit avoir noté « la mauvaise réaction de l’équipe de sécurité du Bénin, notamment le manque d’efficacité des stadiers qui étaient détendus et inactifs ». En conséquence, il décide d’ « infliger une amende de 10.000 dollars US à la fédération béninoise de football pour manquement à la sécurité » . Le Raja Club Athlétic écope quant à lui de 8.000 dollars d’amende, pour comportement antisportif de ses supporters.

Le club marocain est également puni pour l’interruption de la cérémonie de remise de médailles par ses officiels. Il devra verser une amende supplémentaire de 5.000 dollars à la Caf. L’autre équipe finaliste, en l’occurrence la JS Kabylie s’en sort aussi avec des sanctions. Il devra s’acquitter d’une amende de 8.000 dollars pour « comportement antisportif de ses spectateurs et envahissement du terrain ».