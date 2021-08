Les batteries des prochains téléphones de la marque à la pomme auront une plus grande résistance. La confidence a été en effet faite par une source proche de l’entreprise. On retient qu’Apple aurait fait l’option du procédé IDP (Integrated passive devices) pour pouvoir atteindre cet objectif. Le procédé aurait ainsi pour mérite de permettre à la marque de mettre dans ses téléphones des batteries plus imposantes.

Le 13 Pro Max a la batterie la plus résistante

L’IDP est en réalité une technique qui permet de rendre plus petits les composants électroniques. Cette technologie est utilisée par différents fournisseurs et notamment TSMC et Amkor. Rappelons qu’Apple a fait l’option de rendre à chaque fois plus performantes les batteries de ses différents portables. Pour l’heure, le 13 Pro Max bénéficie de la plus grande performance en termes de qualité de batterie avec 4 352 mAh.

Sur le terrain des téléphones pliants…

L’Iphone 12 Pro Max a par contre une capacité évaluée à 3 687 mAh. La performance des autres Iphone tels que le 13 Mini tournaient autour de de 2 406 mAh et 2 227 mAh. Notons tout de même que la marque à la pomme continue de penser à innover dans son domaine. La firme serait en train de s’aventurer sur le terrain d’iPhone pliant. Même si aucune information officielle n’a été rendue publique pour l’heure sur ce projet, certains proches de l’entreprise assurent que le projet serait réel.