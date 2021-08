Le nouveau président iranien Ebrahim Raisi a nommé dimanche le président d’une puissante fondation d’État sanctionnée par les États-Unis comme son premier vice-président, Mohammad Mokhber. L’homme politique, qui a dirigé le puissant organe gouvernemental, ‘’Execution of Imam Khomeini’s Order’’ (Setad) ou « état-major exécutif d’ordre de l’Imam Khomeini », pendant plus d’une décennie, a été nommé premier vice-président, quand l’ancien porte-parole de la justice Gholam-Hossein Ismaïli a été choisi pour diriger le bureau présidentiel. Cependant Mokhber et son organisation ont été sanctionnés en janvier de cette année par le Trésor américain. Une nomination qui confirme si tant besoin il y avait, l’orientation de la politique étrangère du président Raïssi vis-à-vis des USA.

Une autre personnalité anti-USA à la tête de l’exécutif iranien

Mohammad Mokhber, 66 ans, nouveau vice-président de l’Iran est titulaire d’un doctorat en droit international. L’homme a de l’expérience dans de nombreux postes de direction après la révolution iranienne. Notamment à la tête de la SETAD “Exécution de l’Ordre de l’Imam Khomeini” depuis 2007, dans la mise en place de la Fondation Barekat, la Fondation Ehsan, et la production du premier vaccin iranien COVID-19 (COVIran Barekat).

Mais l’Office of Foreign Assets Control (« OFAC ») du département américain du Trésor qui administre et applique les sanctions économiques et commerciales fondées sur la politique étrangère américaine et les objectifs de sécurité nationale, a identifié dès 2013 Mohammad Mokhber. L’OFAC publiait le 13 janvier 2021, une mise à jour au nom de « MOKHBER, Mohammad, Iran ; né le 01 sept. 1955; à Dezful, Iran avec la nationalité iranienne. Avec un lien avec la SETAD ».

Une entrée dans la base de données du Trésor américain, qui identifiait l’officiel iranien comme une personnalité non grata aux USA et la cible de diverses sanctions. Mais ce Dimanche, le président Raïssi ne faisant aucun cas de ces sanctions américaines, faisait de Mokhber, la seconde personnalité du pays ; lui-même sanctionné par les USA depuis 2019. Cependant Raïssi et Mokhber selon la presse iranienne n’ont jamais eu l’occasion de travailler ensemble.

Bien que tous deux soient proches de l’ayatollah Khamenei, les deux hommes n’auraient jamais eu l’occasion dans jouer dans la même équipe. De fait selon les observateurs, la collaboration pourrait s’avérer ardue vu que le nouveau vice-président serait celui en qui l’Ayatollah avait une plus grande confiance en matière de finances. Il faut dire que la SETAD censée être une organisation caritative est devenue sous la houlette de Mokhber, un conglomérat commercial contrôlant des sociétés, et des banques.