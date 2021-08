L’état dans lequel se trouve le jardin botanique de Porto-Novo ne plaît pas beaucoup à Marie-Cécile Zinsou. La présidente de la Fondation Zinsou s’est fendue d’un tweet hier mardi pour dénoncer l’abandon par les gouvernants de cet « endroit magique ». « Le jardin botanique de Porto-Novo, un endroit magique mais en déréliction ! @gouvbenin il est urgent de s’en occuper ! Il y a tout mais c’est mal entretenu » a t-elle écrit sur le réseau social à l’oiseau bleu.

« Tout le monde adore cet endroit » !

Pour Marie-Cécile Zinsou, c’est “trop triste” de voir ce jardin botanique dans un tel état alors qu’il devrait en temps normal être « choyé et préservé ». « Tout le monde adore cet endroit » ! croit savoir cette passionnée d’art. Il faut dire que la page twitter du gouvernement n’a pas tardé à lui répondre, la remerciant pour l’alerte. On attend donc maintenant des actions concrètes de la part de l’exécutif pour ce lieu mieux connu sous le nom de “Jardin des Plantes et de la Nature” (JPN).

Il a été créé avant 1895. Forêt sacrée contemporaine, le JPN était placé sous l’autorité du royaume de Hogbonu. Il s’y déroulait les règlements des litiges entre citoyens et l’exécution des sentences des condamnés à mort, sous la direction du ministre du roi, chargé des affaires judiciaires. La forêt abritait également les temples des divinités autochtones et les populations venaient y faire des prières et libations.

