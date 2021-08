Toutes les forces internationales ont quitté Kaboul ce mardi, laissant le pays aux mains des talibans. Le groupe a alors salué le départ des forces étrangères et leur retour au pouvoir comme une « grande leçon pour les autres envahisseurs » qui pourraient subir le sort que « les États-Unis ont connu aujourd’hui ». Ils ont également exhorté les États-Unis et le reste du monde à reconnaître le régime taliban. Le porte-parole en chef des talibans, Zabihullah Mujahid, a tenu ces propos quelques heures après le départ du dernier avion militaire américain de l’aéroport international de la capitale de Kaboul.

Mujahid, tout en s’adressant aux journalistes sur le tarmac, a félicité les Afghans et a déclaré que la sortie de l’armée étrangère était une victoire « qui nous appartient à tous ». Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont envahi le pays d’Asie du Sud déchiré par la guerre, il y a près de 20 ans et ont chassé les talibans du pouvoir pour avoir permis au réseau terroriste al-Qaida d’organiser les attaques de septembre 2001 contre les USA. Mujahid a par ailleurs a tenté d’allier les inquiétudes en s’adressant à une unité de la force d’élite des talibans Badri sur le tarmac mardi et les a avertis de ne pas traiter les Afghans durement.

“Traitez la population afghane avec bonté et gentillesse”

« Traitez la population afghane avec bonté et gentillesse », leur a-t-il dit. « Le public le mérite. » Il leur a également rappelé qu’ils étaient les « serviteurs » de la population et qu’il ne fallait pas avoir la main lourde avec leurs compatriotes. « Nous voulons avoir de bonnes relations avec les États-Unis et le monde. Nous nous félicitons de bonnes relations diplomatiques avec eux tous », a insisté le porte-parole, affirmant que l’Afghanistan a besoin d’une aide internationale pour surmonter de nombreuses crises après quatre décennies de guerre.

Reconnaître le régime taliban

Plus tard, lors d’un séminaire à Kaboul organisé dans le cadre du retrait des troupes étrangères, Mujahid a appelé la communauté internationale à reconnaître le régime taliban et à les aider à faire face aux multiples crises auxquelles le pays est confronté. Les parties prenantes internationales sont restées sceptiques quant à savoir si le mouvement islamiste tiendrait ses engagements et empêcherait l’Afghanistan d’être à nouveau isolé diplomatiquement.