L’effondrement brutal du gouvernement afghan dimanche a soulevé des questions sur les actifs détenus par la banque centrale afghane, Da Afghanistan Bank, et s’ils pourraient se retrouver entre les mains des talibans. Cependant, la « grande majorité » des actifs de la banque ne sont pas détenus en Afghanistan, a déclaré à CNN un responsable américain proche du dossier. Par ailleurs, un responsable de l’administration Biden a déclaré dimanche que les actifs du gouvernement afghan aux États-Unis ne seraient pas mis à la disposition des talibans.

Ainsi, bien que le montant qui est détenu dans les réserves de la Da Afghanistan Bank aux USA ne soit pas exactement connu, l’administration américaine repousse certains critiques qui pensent que les talibans auront accès à l’argent. D’après le Fonds monétaire international (FMI) les réserves brutes de la Banque centrale afghane s’élevaient à 9,4 milliards de dollars fin avril. Par ailleurs, le président Ghani lui est déjà parti du pays avec sa part du gâteau qu’il a engouffré dans l’hélicoptère qui l’avait transporté.

Au moins sept morts

Les talibans étaient entrés à Kaboul et le président Ashraf Ghani a quitté l’Afghanistan dimanche alors que les militants islamistes ont pris le contrôle du pays 20 ans après leur éviction par une invasion menée par les États-Unis. Les Etats-Unis ont démarré et achevé l’évacuation de leur personnel diplomatique du pays en dépit du chao qui règne à l’aéroport depuis hier. Des vidéos et des images sur la toile montrent des groupes massifs de civils afghans essayant frénétiquement de quitter le pays en prenant d’assaut le tarmac pour prendre des vols. Certaines personnes dans la foule ont essayé de sauter dans des avions en mouvement.

Au moins sept personnes ont été tuées jusqu’à présent à l’aéroport, dont plusieurs Afghans qui ont été écrasés ou sont tombés d’un avion militaire américain qui a décollé de la piste alors qu’ils s’y accrochaient. Les soldats américains ont également abattu deux hommes armés qui ont présenté des « menaces hostiles » lors de deux incidents distincts à l’aéroport. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby a déclaré qu’il n’y avait aucune indication que les deux individus étaient des talibans.