On prend les mêmes et on recommence. Michel Dussuyer, le sélectionneur des Ecureuils du Bénin attaque les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec l’effectif qui a joué les dernières qualifications pour la CAN 2021. Ils iront le 02 septembre prochain affronter les Barea de Madagascar avant de recevoir à domicile le 06 du même mois, la République Démocratique du Congo. Pour ce match à l’extérieur sur la grande Île , les écureuils joueront au stade de Mahamasina d’Antananarivo, rebaptisé stade Barea.

Un système d’éclairage tout neuf

L’heure retenue pour la rencontre est 19 heures, heure locale selon le quotidien L’Express de Madagascar. Un match qui se jouera donc la nuit sur une nouvelle pelouse du stade Barea qui possède désormais un système d’éclairage tout neuf. C’est une première pour l’Île rouge, mais pas pour le Bénin. Après la non qualification du Bénin pour la Can qui joue l’année prochaine au Cameroun, le public sportif scrutera à la loupe la prestation des poulains de Michel Dussuyer jeudi prochain.

Une défaite d’entrée serait un très mauvais signe alors qu’une victoire réconciliera le 11 national avec ses supporters. Ce qu’on peut déjà dire, c’est que le déplacement d’Antananarivo ne sera pas une sinécure pour les coéquipiers de Jodel Dossou. Les Barea ont une équipe audacieuse et plus prolifique en attaque que les écureuils du Bénin dont le jeu doit semble-t-il s’améliorer s’ils veulent prétendre à une qualification à la Coupe du Monde.