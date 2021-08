La semaine dernière, le fossile d’une baleine qui possède des pattes a été localisé dans le désert occidental d’Égypte par des scientifiques du pays. Selon des sources concordantes, cette découverte pourrait être la première fois qu’un mammifère semi-aquatique est localisé en Afrique. Le fondateur du Centre de paléontologie des vertébrés de l’université de Mansoura en Egypte, Hesham Sallam, s’est réjoui de cette découverte à travers un tweet.

Le mercredi dernier, des scientifiques de l’université de Mansoura ont affirmé avoir découvert le squelette d’un amphibien quadrupède qu’ils ont appelé Phiomicetus anubis à l’ouest du Nil, dans la dépression du Fayoum. Cette réion qui auparavant était recouverte par la mer est aujourd’hui un désert. Le nom Phiomicetus anubis a été donné à cause de la ressemblance du crâne avec l’ancien dieu des morts égyptien à tête de chacal Anubis.

Trois mètres de long pour 600kg

A en croire une étude publiée dans Proceedings of the Royal Society B, Phiomicetus anubis possédait des mâchoires puissantes pour attraper ses proies avec un poids estimé 600 kg pour trois mètres de long. Selon des sources généralement bien introduites, cet amphibien qui a vécu sur notre planète il y a 43 millions d’années est présenté comme un ancêtre des baleines modernes. Il avait la capacité de marcher sur la terre ferme et de nager dans les eaux.