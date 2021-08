Les Etats-Unis ont une fois encore fait part de leurs inquiétudes face aux activités nucléaires de la République Islamique d’Iran. A en croire une déclaration qui a été faite par le porte-parole de la diplomatie américaine, un signalement a été fait par le gendarme nucléaire des Nations unies. Selon la diplomatie américaine, Téhéran n’a « aucun besoin crédible de produire de l’uranium métal ».

Les USA invitent au respect des termes de l’accord

« Nous avons annoncé clairement que l’escalade nucléaire continue, au-delà des limites de l’accord nucléaire, est contre-productive et incompatible avec un retour à un respect mutuel des termes de l’accord », a fait savoir le porte-parole du département d’Etat Ned Price. « L’Iran devrait cesser son escalade nucléaire et retourner à la table des négociations pour une mise en place complète et de bonne foi », a poursuivi l’officiel américain.

Les négociations bloquées

Rappelons que depuis le départ des Etats-Unis de l’Accord sur le nucléaire iranien, Téhéran n’a cessé de renoncer à certains des engagements qu’il avait pris. L’allègement des sanctions occidentales et onusiennes était subordonné au respect de ces différents engagements. Depuis quelques mois, les pourparlers qui sont en cours dans le but de rétablir l’Accord sont bloqués. La principale cause est le refus des autorités américaines de lever les sanctions qui ne sont pas liées au nucléaire.