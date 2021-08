L’agence spatiale américaine NASA a annoncé vendredi que la première tentative de forage du rover Perseverance sur Mars avait échoué, pour n’avoir pas récupéré de roche pendant l’opération. L’agence a déclaré que bien que le trépan de carottage et la perceuse à percussion du rover aient fonctionné comme prévu, le tube d’échantillonnage s’est avéré vide après le processus de forage. ” Le processus d’échantillonnage est autonome du début à la fin “, a déclaré Jessica Samuels, responsable de la mission de surface pour Perseverance au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud.

” L’une des étapes qui se produit après avoir placé une sonde dans le tube de prélèvement consiste à mesurer le volume de l’échantillon. La sonde n’a pas rencontré la résistance attendue qui serait là si un échantillon était à l’intérieur du tube“, a-t-elle ajouté. Les membres de l’équipe Perseverance prévoyaient d’analyser les données du forage, notamment en prenant et en évaluant des photos rapprochées du trou de forage laissé après le processus. La NASA a déclaré qu’une fois les données évaluées, l’équipe sera en mesure de planifier la prochaine tentative de forage.

La cible rocheuse ne réagit pas comme prévu

” L’idée initiale est que le tube vide est plus probablement le résultat du fait que la cible rocheuse ne réagit pas comme nous l’avions prévu pendant le carottage, et moins probablement un problème matériel avec le système d’échantillonnage et de mise en cache “, a déclaré Jennifer Trosper, chef de projet pour Perseverance chez JPL. “Au cours des prochains jours, l’équipe passera plus de temps à analyser les données dont nous disposons et à acquérir des données de diagnostic supplémentaires pour aider à comprendre la cause première du tube vide.”

Des signes prometteurs d’activité de l’eau

Le forage de cette semaine a eu lieu dans une zone appelée Crater Floor Fractured Rough dans le cratère Jezero sur Mars. Les images de l’hélicoptère Ingenuity ont indiqué que la zone présentait des signes prometteurs d’activité de l’eau dans un ancien lit de lac. La NASA a déclaré que le forage visait à donner aux scientifiques une meilleure idée de l’histoire sédimentaire de la planète rouge. Les données Insight offrent des indices sur l’intérieur profond de Mars, la formation dans le système solaire. “Bien que ce ne soit pas le ‘trou d’un coup’ que nous espérions, il y a toujours un risque à innover“, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA à Washington.