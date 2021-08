Les aléas de la vie peuvent provoquer un changement radical de situation dans l’existence d’un individu. C’est en effet le cas de Sayed Sadaat, un ancien ministre afghan qui est devenu livreur de repas en Allemagne. Tout semble indiquer que ce dernier prévoyait depuis l’année dernière, ce qui se passe aujourd’hui en Afghanistan.

Il n’a pas voulu voir la situation passer de mal en pire

Sayed Sadaat était un haut fonctionnaire du gouvernement de l’Etat d’Afghanistan. Diplômé en télécommunications et en informatique, l’homme âgé de 49 ans a gravi les échelons, puis est devenu ministre de la Communication dans son pays pendant deux ans. Cependant, après avoir été informé du retrait des troupes américaines sous le mandat de l’ancien locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, Sayed Sadaat n’a pas voulu voir la situation passer de mal en pire. Ainsi, en décembre 2020, il a décidé d’aller en Allemagne pour s’y installer. C’est là qu’il est devenu livreur de repas pour le compte de la société Lieferando, dans la ville de Leipzig.

Son pays est tombé dans les mains des talibans

Dans une interview accordée au média britannique Reuters, il a déclaré que : « Tout le monde a besoin de travailler ! Si vous avez des dépenses un loyer à payer, que vous avez besoin d’argent pour acheter à manger et pour vous loger, alors vous devez travailler. Ce n’est pas parce que vous avez été ministre que vous ne devez pas travailler et ne rien faire ». Notons que moins d’un an après le départ de Sayed Sadaat, son pays est tombé dans les mains des talibans, alors que le retrait des troupes américaines était en cours. Par ailleurs, une explosion a eu lieu près de l’aéroport de Kaboul où les évacuations d’étrangers et d’Afghans se poursuivent. L’attaque a été revendiquée par l’organisation terroriste Etat islamique.