Rui Hachimura n’oublie pas ses origines. Le basketteur japonais de père béninois a collaboré avec Casio Computer Company, sur un projet de montre aux couleurs du drapeau béninois. Appelée GM-110RH, cette montre de la famille des antichocs G-SHOCK, a un cadran incrusté de vert. L’aiguille des minutes est rouge et l’aiguille des heures de couleur jaune. Une allusion claire aux couleurs du drapeau béninois.

“La montre s’inspire de mes racines béninoises et africaines …”

Le GM-110RH est proposé avec d’autres accessoires comme un bracelet en uréthane ayant le motif de tissu kente venu d’Afrique de l’Ouest. « La montre s’inspire de mes racines béninoises et africaines, qui sont très importantes pour moi. Le design du bracelet et le cadran de la montre évoquent des éléments de la culture béninoise et je suis ravi de voir comment Casio a donné vie à mes idées » a déclaré le basketteur japonais évoluant en NBA.

Il faut dire que Casio Computer Company, la multinationale nippone connue pour ses calculatrices et ses montres, collabore avec Rui Hachimura depuis novembre 2019. GM-110RH, la nouvelle montre, est de marque des antichocs G-SHOCK que le basketteur japonais adorait depuis son jeune âge. Inutile de rappeler que Rui Hachimura joue dans l’équipe des Wizards de Washington. en NBA