Le mur construit par l’ancien président américain pour lutter contre l’immigration clandestine s’affaisse déjà par endroit. L’information a été rapportée par certains médias américains. Cette situation serait liée aux fortes précipitations qui ont été enregistrées au cours de ces dernières semaines. A en croire la plateforme Gizmodo, une partie de l’édifice dans le sud de l’Arizona aurait cédé.

Selon d’autres informations confiées par José Manuel Pérez Cantú, directeur d’une association environnementale à but non lucratif, Cuenca de Los Ojos au site Gizmodo, au moins six portes ont été emportées près de Douglas. Cette situation intervient alors que certains experts avaient averti sur ce qui pourrait se passer. Les experts indiquaient notamment que les vannes à certains endroits ne devraient pas être fermées en période de pluie. Mais la politique américaine qui voulait empêcher l’entrée massive de migrants n’avait pas tenu compte de ces recommandations.

Des mises en garde

D’autres médias ont fait savoir que la situation est également liée à la précipitation qui a été enregistrée dans la construction de l’édifice et à l’inobservance des réglementations environnementales. Les problèmes que rencontrent le mur ne sont pas une surprise pour certains. Nombreux ont été les acteurs à avoir tiré sur la sonnette d’alarme pour mettre en garde. « Qui aurait pu prédire cela ? Ah oui, à peu près tout le monde », a écrit Brian Kahn qui avait averti sur la situation lors de la construction du mur.