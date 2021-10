En juin dernier, 145 kilogrammes de cocaïne avaient été découverts dans un conteneur de sucre au Port autonome de Cotonou (Pac). Ce conteneur faisait partie des 200 autres, cédés à la société Sonimex par un expatrié français. Celui-ci s’était vu retirer son passeport dans un premier temps avant que la police ne le lui rende à nouveau. Ce qui lui a permis de quitter le pays. Selon Frissons radio, un ressortissant français de 65 ans a été arrêté hier mardi 12 octobre 2021 au Maroc.

Le français était sous le coup d’un mandat d’arrêt international

Il est tombé dans les mailles de la police marocaine à l’aéroport Mohamed V de Casablanca. Le français était sous le coup d’un mandat d’arrêt international délivré par la justice béninoise pour son implication présumée dans l’affaire de cocaïne. Il sera probablement extradé au Bénin pour répondre de ses actes devant la justice du pays. L’homme est pour l’heure présumé innocent. Plusieurs personnes sont en prison dans le cadre de cette affaire de cocaïne.

Il s’agit notamment de Séraphin Yéto, directeur général de la société Sonimex poursuivi pour trafic de drogue et corruption et de l’ancien patron de l’Ocertid (la brigade des stupéfiants) , sur qui pèsent des accusations d’abus de pouvoir et de complicité de trafic de stupéfiants. Des cadres de Bolloré sont aussi en détention préventive dans cette affaire de trafic de cocaïne.