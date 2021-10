Lundi, le média britannique, The Sun, avait publié un article selon lequel des espions russes ont volé la formule du vaccin anti-Covid qu’AstraZeneca a développé avec des chercheurs de l’Université d’Oxford et l’a utilisé pour créer son propre vaccin Spoutnik V. Le média britannique a cité les services de sécurité disant qu’ils avaient la preuve que l’un des espions russes a volé les données vitales de la société pharmaceutique, y compris le plan pour le vaccin Covid-19, et les a utilisées pour créer Spoutnik V. Il a également signalé que le plan et des informations vitales ont été volées par un agent étranger en personne.

Après la réaction lundi du porte-parole du Kremlin qualifiant The Sun de média peu scientifique, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a dénoncé mardi des accusations infondées. Il a déclaré aux journalistes que les affirmations des médias britanniques étaient sans fondement. « Je ne pense pas que quiconque prendra au sérieux ces accusations infondées, il y a déjà eu de nombreuses accusations sans fondement », a déclaré le ministre.

Aucun cas de ce genre ne s’est produit avec Spoutnik V

Il a rappelé que l’utilisation du vaccin AstraZeneca dans de nombreux cas avait produit des effets secondaires négatifs, en particulier la thrombose (coagulation du sang). Le haut diplomate a ajouté qu’il n’avait pas entendu ces accusations contre la Russie. « Aucun cas de ce genre ne s’est produit avec Spoutnik V. Je pense que tous ceux qui sont intéressés en tireront des conclusions par eux-mêmes », a ajouté le ministre des Affaires étrangères.