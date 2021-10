C’est une bonne nouvelle pour la capitale économique du Bénin. Le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) sera bientôt mis en œuvre. La signature du marché de travaux a eu lieu hier jeudi 30 septembre 2021 entre le représentant du ministre des finances Romuald Wadagni, la Mission de contrôle, l’AGETUR, l’entreprise adjudicataire HNRB et le Coordonnateur du PAPC, dans les locaux de l’Agence du Cadre de vie pour le Développement du Territoire (ACVDT). La cérémonie était naturellement présidée par le Ministre du Cadre de vie José Didier Tonato.

A exécuter sur 4 ans

La mise en œuvre du programme permettra d’assurer une évacuation des eaux de la ville, améliorant ainsi les conditions sanitaires. Elle va aussi contribuer à rendre meilleur la qualité de vie des habitants de bon nombre de quartiers défavorisés riverains en raison des aménagements urbains connexes prévus. On attend également que le PAPC réduise le phénomène d’inondation et ses conséquences dans la ville de Cotonou. Le Programme financé par la Banque Mondiale, a un coût global de 264 milliards de francs CFA et sera mis en œuvre sur 4 ans.

Les caractéristiques du programme

Il comprend 90 km de linéaire de collecteurs secondaires, 46 km de linéaire de collecteurs primaires, 7 bassins de rétention à aménager, 49 Km de linéaire de voiries connexes à aménager. Tous ces travaux vont s’exécuter sur 70% de la superficie de Cotonou et impacteront un million d’habitants. Il y aura 7.000 emplois directs et 13.000 emplois indirects, soit un total de 20.000 emplois générés par ce programme. La tranche 1 des travaux sur 1.425 ml de linéaire de collecteurs sera réalisée par HNRB dans le 4ème et le 10 ème arrondissement de Cotonou. Il y aura en plus 7.150 linéaire de voiries à aménager et les bassins versants Y et Pa 3. La réalisation de cette première tranche se fera sur 18 mois et coûtera 17.094.082.367 FCFA.

» Cotonou va rattraper ses cinquante ans de retard… »

Le maire de Cotonou, qui était présent à ladite cérémonie a exprimé sa joie. « En décembre passé, je disais devant le conseil municipal que les années à venir, Cotonou va rattraper ses cinquante ans de retard. Je le disais à cause des différents programmes que le gouvernement s’apprêtait à développer dans Cotonou. Nous avons eu la première phase de l’asphaltage qui a transformé notre ville, nous avons le PAVID et nous avons aujourd’hui le PAPC. Notre soutien au projet est total » a déclaré Luc Atrokpo avant de remercier le gouvernement en place.