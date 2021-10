La prison civile d’Abomey-Calavi a enregistré une fois encore une évasion de détenus. Et l’évasion de ce mardi 19 octobre 2021 n’est pas sans conséquences. Les agents pénitentiaires ont été mis aux arrêts (arrêt de rigueur) et ceci pour 60 jours. Les évadés Kossi Yaovi et Séraphin Vigninou quant à eux, continuent d’être recherchés. Ils sont poursuivis pour des infractions commises. Une enquête est en cours.

Quelques jours après l’évasion d’un prisonnier qui avait entraîné le limogeage du régisseur, la prison civile d’Abomey-Calavi a enregistré une nouvelle évasion hier mardi. Deux prisonniers se sont évadés de cette prison alors qu’ils étaient placés en quarantaine. Ils ont réussi à l’aide de cisailles à sectionner les grilles et s’enfuir à l’aide d’un tonneau. « Les deux prisonniers fugitifs, coutumiers des faits, ont cisaillé des grilles de leur cellule et ont utilisé un tonneau pour franchir un pan des murs de la prison », rapporte radio Tado Fm.

Selon d’autres sources, l’un des prisonniers évadés serait celui qui s’est évadé il y a quelques jours et rattrapé par la suite. Les deux prisonniers ne seraient pas à leur premier essai. Selon Frisson radio, les agents pénitentiaires ont été mis aux arrêts (arrêt de rigueur) et une enquête a été diligentée.