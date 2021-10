Le lot 200405 de paracétamol comprimé du laboratoire Jiangxi Xierkangtai Pharmaceutical Co.Ltd est non conforme donc impropre à la consommation. C’est ce qui ressort de l’analyse de ce produit dans un laboratoire préqualifié par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’information a été rendue publique par le directeur de l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique (Abrp) dans une correspondance en date du 05 octobre, adressée aux structures sanitaires, aux officines de pharmacie et autres acteurs du secteur de la santé.

Ils sont invités à retirer de « leurs stocks les comprimés du lot concerné »

Yossounon Chabi ordonne à ces officines et structures sanitaires de « retirer de leurs stocks les comprimés du lot concerné » et de les « retourner sans délai aux Sociétés des grossistes répartiteurs pour les dispositions qui s’imposent ». Il faut dire que c’est suite aux prélèvements effectués par l’Agence béninoise de régulation pharmaceutique dans certaines officines de pharmacie partout au Bénin, et après analyse au laboratoire que le produit impropre à la consommation a été détecté.

Des lots d’amoxicilline 500mg non conformes

Outre ce lot de paracétamol, plusieurs autres lots d’amoxicilline 500mg se seraient également non conformes. Il s’agit des lots numéro YXA01002, YXA01003 et YX01019 d’Amoxicilline 500mg du fabricant YELURI FORMULATIONS PVT. LTD puis le lot 19BET063 du fabricant Maximed Lifesciences PVT LTD. Dr Yossounon Chabi invite également les établissements pharmaceutiques et toutes les structures sanitaires à retirer de leurs stocks, les comprimés des lots concernés et à les retourner sans délai, aux Sociétés de grossistes répartiteurs pour les dispositions qui s’imposent.