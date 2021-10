Des agents de l’ex-Conseil national des chargeurs du Bénin (CNCB) bientôt poursuivis. Dissoute en conseil des ministres du 29 septembre 2021, cette société d’Etat est au cœur d’un scandale financier. C’est un document-rapport d’une soixantaine de pages de la commission d’enquête parlementaire sur la gestion de cette société qui révèle ce scandale. Selon le journal Le Potentiel, le rapport de la commission de contrôle révèle des pratiques peu orthodoxes en matière de gestion financière au CNCB.

Selon le rapport, la rubrique « Clients et créances douteuses » présente un solde de 1.135.748.513 au 31 décembre 2019. Et un an plus tard, le même compte présente un solde nul. Le rapport fait remarquer que « sur recommandation du commissaire aux comptes du CNCB, ces créances ont été passées en perte définitive sans l’accord préalable du Conseil d’administration ». « Nous n’avons aucune preuve des diligentes menées avant de passer ces écritures. De plus les supports des écritures comptables sont les journaux, la balance des exercices antérieurs ou des extraits du rapport du commissaire aux comptes exercice 2019 », précise le rapport. A en croire le rapport, le CNCB devrait poursuivre les débiteurs et à la suite des poursuites, un constat d’échec doit être fait pour pouvoir justifier d’une créance irrécouvrable. Mais, aucune démarche n’a été fait dans ce sens.

Au niveau du « Compte 4211 : Collectif Personnel Prêt A C T », le rapport note qu’en 2019, ce compte est crédité de 128 381 321 FCFA. Ce compte a connu une diminution de 119 504 365 FCFA. « Il s’agit des avances octroyées au personnel du CNCB. Ils ont été passés directement en perte définitive », relève le rapport. Ce qui n’est pas normal. Le rapport renseigne que 23 agents de la société sont concernés par ces avances octroyées au personnel sous forme de prêt qui n’ont jamais été remboursées par les bénéficiaires.

Aussi la commission de contrôle a relevé des trop perçus de primes. Le rapport fait état de fluctuations de fonds sur le « Compte 4215 : Collectif Personnel Primes ». En 2019, ce compte est crédité de 186 580 884 FCFA. En 2021, ce même compte est passé à 70 632 063 FCFA, soit une diminution de 62,14 %. Les comptes débiteurs concernés sont regroupés dans le compte « 4711110 : Débiteurs divers ». D’après le rapport, cette manière de faire ne permet pas de suivre et de traiter le compte des débiteurs concernés au cas par cas. Le montant de ce regroupement s’élève à 132 423 921 FCFA et concerne 64 agents.

