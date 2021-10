La Soneb ne fait pas dans la dentelle face à ses clients qui ne payent pas leurs factures d’eau. En effet, selon l’information rapportée par l’Agence Bénin presse, la Société nationale des Eaux du Bénin a coupé et déposé les compteurs d’eau des sapeurs-pompiers de Ouidah et d’Allada. En clair, les centres de secours de ces soldats du feu, dans les deux communes citées ne sont plus pourvus en eau potable.

Plus d’une semaine que ça dure

La raison de la coupure est tout naturellement le non-paiement de factures d’eau. L’Agence Bénin Presse nous apprend qu’il revenait aux mairies de Ouidah et d’Allada de payer ces factures d’eau parce que c’est en leur nom que les formalités d’abonnement des compteurs auraient été établies. La coupure d’eau dans ces deux centres de secours des sapeurs-pompiers serait intervenue depuis plus d’une semaine.

Le métier de sapeurs pompiers étant un métier de sauveteur, il arrive que ces agents portent secours aux grands blessés et il leur faut, un minimum d’hygiène pour ne pas contracté des microbes, vecteurs de maladies. Il y aura peut-être des réactions du côté des mairies concernées pour apporter la lumière sur cette affaire.