Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou fait un rappel à l’ordre aux enseignants. A travers une correspondance en date du 13 octobre 2021, le ministre a rappelé aux instituteurs et institutrices, le code vestimentaire en situation de classe. Par la même note, il a instruit les directeurs départementaux à y accorder d’importance. Ce rappel fait suite au constat fait sur le terrain.

Dans un contexte de lutte contre le harcèlement sexuel sous toutes ses formes et dans un souci d’exemplarité, le gouvernement béninois compte mener la vie dure contre les tenues indécentes, observées chez certains instituteurs. Ainsi, le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou vient attirer, une fois encore, l’attention des instituteurs et institutrices sur les tenues à porter en salle de classe.

A la faveur d’une correspondance rendue publique, il met en garde et invite au respect strict de la déontologie vestimentaire de l’instituteur. Le ministre fait ce rappel à la suite du constat fait sur le terrain. « Ce constat désobligeant n’est pas de nature à faire de l’enseignant un modèle pour l’apprenant et son milieu de travail », peut-on lire.