Le vaccin Pfizer offert au Bénin par les Etats-Unis dans le cadre du dispositif Covax est désormais disponible dans les centres de vaccination. C’est le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin qui donne l’information via un communiqué de presse publié il y a quelques heures sur la page twitter du gouvernement. Le ministre informe par ailleurs que le vaccin Pfizer peut être « administré aux enfants âgés de 12 à 18 ans ».

Le pays a réceptionné 332.280 doses de vaccin Pfizer le jeudi 30 septembre dernier

Les personnes âgées de 18 ans et plus étaient déjà éligibles pour une immunisation au Pfizer. Benjamin Hounkpatin invite les citoyens qui désirent recevoir le vaccin américain à se rapprocher des sites de vaccination de leurs localités ou appeler le 136 (appel gratuit) pour de plus amples informations. Rappelons que le Bénin a réceptionné 332.280 doses de vaccin Pfizer le jeudi 30 septembre dernier.

C’était en présence du ministre de la santé et de l’ambassadrice des Etats-Unis au Bénin Patricia Mahoney. En juillet dernier, le même gouvernement américain avait déjà offert 302.400 doses du vaccin Johnson & Johnson au pays. C’est dire que l’oncle Sam est aux côtés du Bénin dans la lutte contre cette terrible pandémie qui a déjà fait plus d’un million de morts dans le monde.