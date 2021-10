Dans une note circulaire prise récemment, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle Yves Kouaro Chabi a décidé d’appliquer l’arrêté numéro 12 du 07 février 2020 fixant les conditions de passage, de redoublement et de réorientation des apprenants dans les lycées et collèges du Bénin. Désormais, il n’y a plus de classes Moderne long et Moderne court selon le journal Le Matinal qui a eu copie de la note. Les apprenants étudieront dès cette rentrée 2021-2022 toutes les matières.

Il n’y a plus de 4 ème et de 3ème littéraires ou scientifiques.

C’est en effet ce que stipule l’article 4 de cet arrêté. Les élèves doivent suivre toutes les matières jusqu’à l’obtention du Brevet d’études du Premier Cycle (BEPC). Il n’y a donc plus de 4 ème et de 3ème littéraires ou scientifiques. Les Sciences Physiques, Chimie et Technologie, de même que la langue vivante 2, notamment l’Espagnol ou l’Allemand seront enseignées à tous les apprenants à partir de la 4ème.

Dans sa note circulaire du ministre Yves Chabi Kouaro a invité les directeurs départementaux des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, de même que les chefs d’établissement à mettre en œuvre cette décision. Il faut toutefois noter que les élèves qui passent de la 4ème en 3 ème cette année, trouveront bien au BEPC des épreuves pour des apprenants en Moderne Court et Moderne Long.