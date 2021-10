En fin de mandat, Maxime da Cruz va pouvoir passer service. En effet, les nouveaux recteurs des Universités publiques du Bénin ont été nommés en Conseil des ministres ce mercredi 13 octobre 2021. Félicien Avlessi est le successeur de Maxime da Cruz. Il est le tout nouveau recteur de l’Université d’Abomey-Calavi. L’universitaire aura a collaboré avec Patrick D.Y Houessou, nommé Vice-recteur chargé des affaires académiques, Aliou Saïdou, vice recteur chargé de la recherche et Carine M. N . Kelome, vice recteur chargé de la Coopération.

Bertrand Sogbossi Bocco, nouveau recteur de l’Université de Parakou

A l’Université de Parakou, c’est Bertrand Sogbossi Bocco qui a été nommé recteur. Le vice-recteur chargé des affaires académiques a pour nom : Salako Alexandre Allode, celui chargé de la recherche universitaire s’appelle Mohamed Nasser Bacco. Obo Yvette Onibon Doubougan est le vice-recteur chargé de la coopération. Albert H. Honlonkou est nommé directeur de l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM).

Expédit W. Vissin devient directeur de la Haute Ecole de l’Hôtellerie et du tourisme (HEHT)

L’Institut de Mathématiques et de Sciences physiques (IMSP) sera dirigé par Carlos Ogouyandjou. Expédit W. Vissin devient directeur de la Haute Ecole de l’Hôtellerie et du tourisme (HEHT). A l’UAC, Guy Alain Alitonou est nommé au poste de directeur de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC). Le nouveau doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) a pour nom : Denis Acclassato Houensou.

Bonaventure Ahohuendo, nouveau doyen de la

Celui de Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) s’appelle Bonaventure Ahohuendo. Vincent Atabavikpo est le doyen de la Faculté des Lettres, Langues , Arts et Communication (FLLAC). Au niveau de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS), c’est Monique Ouassa Kouaro qui hérite de ce poste.