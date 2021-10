« Une fois que la fusion sera complètement actée par les deux partis, tout le monde évolue sous les couleurs du BR ». Ces propos de la présidente du comité de gestion de l’Udbn Anasthasie Oba Chabi Maforikan, renseigne sur véracité des informations qui circulaient depuis peu sur la fusion du parti de Claudine Prudencio au Bloc Républicain. Donc, l’UDBN disparaîtra au profit du BR.

Ce vendredi 15 octobre est déjà très décisif parce que c’est aujourd’hui que les « délégués venus des quatre coins du pays, vont valider le fruit des négociations entre nos deux formations politiques qui ont envisagé la fusion » informe Mme Maforikan interviewée par le journal Le Matinal. Le député Abdoulaye Gounou est déjà « très fier » d’accueillir l’Udbn au sein du BR. Pour lui, le parti de Claudine Prudencio a compris « qu’il faut se mettre ensemble pour être plus fort ».

Ils n’ont « qu’à rejoindre les autres forces politiques qui existent pour former de grands ensembles«

Le député invite les autres formations politiques à franchri ce cap.« Je lance un appel aux autres (partis) qui en leur âme et conscience, sentent qu’ils ne peuvent pas chausser le numéro que nous avons établi sur les pieds. En toute humilité, ils n’ont qu’à revenir, ils n’ont qu’à faire marche arrière et rejoindre les formations politiques existantes, rejoindre les autres forces politiques qui existent pour former de grands ensembles » a-t-il déclaré. Pour lui, les calculs politiques étriqués, la formation d’alliances de circonstance et l’émiettement politique n’appartiennent plus qu’au passé