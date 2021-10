L’opérateur économique Lolo Chidiac est décédé le vendredi 1er octobre dernier. Le disparu connaissait bien Reckya Madougou, l’ancienne ministre de justice, qui n’a d’ailleurs pas manqué de lui rendre hommage dans un message publié sur sa page Facebook hier dimanche 10 octobre. Reckya Madougou s’est rappelée de ses « vacances » à Parakou.

« En ces temps-là, nous fûmes une bande de « vacanciers » que nos parents envoyaient se ressourcer au « bled » chaque fin d’année scolaire. La maison de tonton Lolo Chidiac était notre QG (Quartier Général), le lieu de rassemblement tous les soirs ; le point de départ de la soirée entre cousins. Plaisanterie, charades, discussions sur les faits de société et de politique (déjà)…dans le salon cossu de son altesse Lolo Chidiac » se souvient la femme politique.

« Nos retrouvailles du 07 février 2021 avec Lolo Chidiac furent tout aussi émouvantes »

Elle n’a pas occulté les « piques nique » dans la ferme du disparu à « la sortie de Parakou » avec ses amis vacanciers de l’époque, encore moins ses retrouvailles avec l’opérateur économique le 07 février dernier, à l’occasion de la prière organisée pour les défunts de la famille Madougou. « Nos retrouvailles du 07 février 2021 avec Lolo Chidiac furent tout aussi émouvantes. M’étant élancée à sa rencontre à son arrivée, je me suis mise à califourchon par respect et pour être à sa hauteur. Il m’égrena un chapelet de bénédictions…Quelques heures plus tard, je n’ai pu m’empêcher de me rendre à son domicile pour le remercier de son déplacement, un geste qui l’honore d’autant plus qu’il ne s’est pas complu dans une fatuité » a raconté Mme Madougou.

Il était controversé mais il figurait assurément dans le panthéon…

La femme politique reconnaît par ailleurs que le disparu « était controversé » mais selon elle « il figure assurément dans le panthéon des légendes de la mythologie parakoise et béninoise. Un Bénin toujours un et indivisible après les querelles de leadership ». Pour rappel, Lolo Chidiac a été conseiller municipal à Parakou et président fondateur des Buffles du Borgou, un club de football.