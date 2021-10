Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) n’existe plus officiellement. Car, dans la matinée de ce vendredi 15 octobre 2021, le parti a légalisé sa fusion avec le Bloc républicain (BR), l’un des deux blocs de Patrice Talon. La cérémonie d’officialisation a connu la participation de nombreux leaders des deux partis. Le désormais ancien parti de Claudine Prudencio vient renforcer son engagement pour le système partisan prôné par le chef de l’Etat.

«L’Udbn n’a jamais marchandé son soutien et elle ne lui marchandera jamais son soutien, parce qu’elle est convaincue qu’avec le chef de l’Etat, le Bénin, notre cher et beau pays, a résolument pris l’envol du développement réel», a rappelé Christine Ahouandjinou, présidente du comité d’organisation de la cérémonie de signature de la fusion des deux partis. Pour la présidente d’honneur de l’UDBN, Claudine Prudencio, cette alliance est celle du destin puisque les deux partis ont toujours, par le passé, travaillé main dans la main pour le développement.

« Nous n’allons pas nous associer pour disparaître… Je suis persuadée que nos deux principaux leviers, les femmes et les jeunes trouveront davantage de champ d’expression, d’éclosion et d’épanouissement », rassure-t-elle. Selon le secrétaire exécutif national du Bloc républicain, Abdoulaye Bio Tchané, les grandes choses ne se réalisent pas sans une constance dans l’effort. Il a fait le vœu, qu’ensemble les nouveaux militants du Bloc républicain et les anciens puissent faire des pas de géant.