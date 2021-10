La ville de Dogbo, dans le département du Couffo a été le théâtre d’un accident mortel dans la soirée d’hier vendredi 29 octobre. En effet, une moto est entrée en collision avec une voiture et un pousse-pousse. On déplore trois pertes en vies humaines et deux blessés graves selon Frisons radio qui a rapporté l’information.

L’accident a eu lieu aux environs de 19H30 à l’entrée sud de la ville

Les blessés ont été transportés aux urgences du centre hospitalier départemental de Lokossa par les sapeurs pompiers. Le conducteur de la voiture, paniqué, a pris la poudre d’escampette. L’accident a eu lieu aux environs de 19H30 à l’entrée sud de la ville de Dogbo. Au Bénin, les accidents de circulation sont récurrents notamment à Cotonou.

Il y a plus de deux semaines, deux personnes ont perdu la vie dans la capitale économique, après un choc entre un véhicule et une moto. Le 24 octobre dernier, un autre accident de circulation est intervenu au quartier Agla. Le bilan faisait état de blessés graves et d’énormes dégâts matériels.

