A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la pauvreté, le ministre d’Etat chargé du plan Abdoulaye Bio Tchané a participé à un débat sur la télévision nationale. Il a vanté les mérites du gouvernement actuel en matière de lutte contre la pauvreté. « Nous avons déjà des succès puisque sur une partie du 1er quinquennat, nous avons vu la pauvreté reculer » a-t-il déclaré, promettant de poursuivre « cette action (de lutte contre la pauvreté) en l’amplifiant encore dans des domaines très sensibles comme l’éducation, la santé, l’alimentation et l’agriculture ».

Plus de 800.000 emplois créés de 2016 à fin 2020

Il y a donc forcément « de très bonnes perspectives pour ceux qui souffrent encore et encore et espèrent de notre pays, de notre gouvernement » assure le ministre d’Etat selon les propos rapportés par le journal L’évènement Précis. En ce qui concerne, l’accès à l’emploi par exemple, les lignes ont beaucoup bougé à entendre Abdoulaye Bio Tchané. Le ministre informe qu’il y a eu plus de 800.000 emplois créés de 2016 à fin 2020.

Plus de 70% des populations ont accès à l’eau potable

Il n’a pas omis le programme des cantines scolaires, l’amélioration de l’accès à l’énergie électrique, les soins de santé, le programme Assurance pour le renforcement du capital humain (Arch) et l’accès à l’eau potable, qui ont contribué à réduire la pauvreté. Sur ce dernier point Abdoulaye Bio Tchané indique que 40% des populations béninoises avaient accès à l’eau potable en 2016. A la fin de l’année 2020, ce taux est passé à plus de 70% selon lui.