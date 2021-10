La mère du Duc de Boulogne ne semble pas apprécier le nouveau style adopté par son fils. Par le canal d’une vidéo qu’il a partagée sur les réseaux sociaux, Booba a rapporté ce que pense sa mère de l’aspect de sa barbe. Selon les confidences qu’il a faites dans la vidéo et dans un langage qui lui est propre, sa mère aurait indiqué qu’il ressemble désormais à Kaaris.

« Elle vient de me dire qu’elle kiffe pas ma be-bar… Starfoullah, plus de respect frérot… elle a dit qu’elle kiffe pas me bebar : j’ai la même be-bar que Ris-kaa », peut-on entendre dans la déclaration qu’il a faite dans la vidéo. Notons que pendant plusieurs semaines voire même plusieurs mois, la relation entre Booba et Kaaris a été caractérisée par des tacles et des clashs sur les réseaux sociaux.

Relation conflictuelle entre les deux rappeurs

Un combat entre les deux rappeurs avait par la suite fait pendant longtemps la Une des médias. Cet affrontement devrait avoir pour mérite de déterminer qui est le plus fort parmi les deux rappeurs. Il y a quelques années, les deux rappeurs ont eu une violente altercation à l’aéroport d’Orly. A l’époque, ils ont été interpellés et arrêtés en attendant leur procès.