Le Bénin a vécu ces derniers mois, des moments très éprouvants en raison de la hausse des cas de contamination à la Covid-19 et surtout du nombre de décès qui a décollé. Dans ce nouveau mois d’octobre, les signes sont plutôt encourageants et présagent d’une baisse de la courbe de contamination. En effet, d’après les données sanitaires du ministère de la santé, les nouveaux cas de contamination par semaine sont en deçà de 500 en ce début du mois d’octobre.

La vaccination fait son effet

Si on fait une petite comparaison par rapport au mois précédent, à cette même période, le pays enregistrait plus de 2000 cas. La chute du nombre de contaminés est mise sur le compte de la vaccination par les autorités sanitaires Ils soutiennent que c’est à cause de la campagne d’immunisation en cours que la courbe de vaccination est en train d’être inversée. 445 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en une semaine.

Ce qui porte à la date du 03 octobre 2021, le nombre de cas confirmés à 24.335 dont 23.257 sont déclarés guéris. 919 suivent encore des soins et le nombre de décès stagne toujours à 159. Le virus n’a donc plus tué depuis une semaine. C’est plutôt une bonne nouvelle pour le gouvernement qui est confronté à ce défi sanitaire.