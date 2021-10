Au cours du conseil des ministres de ce mercredi 20 octobre, le gouvernement a passé en revue le point de la situation du coronavirus au Bénin notamment la situation vaccinale du pays. Il en ressort que le taux de vaccination contre la COVID-19 n’est pas reluisant. Alors, le gouvernement maintient les mesures de restriction prises le 1er septembre 2021 et rend désormais obligatoire la vaccination aux usagers du service public.

Selon le compte rendu du conseil des ministres, au cours de la séance, le ministre de la Santé a fait le point de la situation épidémiologique liée à la nouvelle vague de la pandémie de la COVID-19. A la date du 18 octobre 2021, 24.678 cas ont été enregistrés avec 161 décès. Au niveau des sites de prise en charge, 256 patients sont en cours de traitement dont 16 cas graves nécessitant des soins intensifs. 263.442 personnes parmi lesquelles 197.685 ont un schéma vaccinal complet, ont reçu des doses appropriées de différents types de vaccins.

Le gouvernement conclut donc, au regard de ces chiffres, que « le taux de couverture vaccinale n’est pas appréciable au point d’envisager la levée des mesures de restriction prises le 1er septembre 2021 ». Pour le gouvernement béninois, c’est l’atteinte d’une couverture vaccinale satisfaisante contre la COVID-19 qui va favoriser la reprise de toutes les activités économiques et le retour progressif à une vie normale sans exposer la grande masse à la contamination.

Des recommandations

Face à cette situation, le Conseil invite les populations à ne pas hésiter à se rendre sur les lieux de prise en charge, la disponibilité des vaccins étant garantie. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour tout le personnel médical, paramédical, pharmacien, aide-soignant ainsi que le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées et le personnel des officines pharmaceutiques. Plus encore, le gouvernement a décidé désormais « de conditionner l’accès à tous les services publics, y compris dans les collectivités territoriales, à la présentation d’une preuve de vaccination ou d’un résultat PCR datant de moins de 48 heures ».