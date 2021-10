Depuis presque 2 ans, le monde est secoué par la pandémie au coronavirus. Des millions de personnes ont malheureusement perdu la vie depuis le début de la pandémie et le nombre de victimes ne cesse de grimper ainsi que le nombre de cas positifs confirmés malgré la mise au point de vaccins contre le coronavirus par plusieurs laboratoires.

Dans des pays touchés par la pandémie, le pass sanitaire a été mis en place par les autorités pour freiner la progression du virus. Au niveau de certains lieux publics, seuls ceux qui ont été vaccinés sont autorisés. Mais ce n’est pas seulement à ces endroits que la vaccination est exigée. Parfois sur des lieux de tournage de films, la vaccination est exigée également.

Mais certains acteurs ne sont pas toujours prêts à se faire vacciner malgré le salaire mirobolant qui leur ait offert. Selon des sources généralement bien introduites, le rappeur et acteur Ice Cube aurait perdu un salaire de 9 millions $ parce qu’il aurait refusé de se faire vacciner comme l’exigeait la production sur le tournage du film « Oh Hell No ». Il a ainsi perdu le rôle principal aux côtés de Jack Black

