Bonne nouvelle pour Alexandre Hountondji et Joseph Tamègnon. Les deux opposants sont désormais libres de leurs mouvements de même que trois autres personnes (Tcahssenti Ibrahim, Koudjo Emile, de Souza Jean Bosco). La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a décidé dans la soirée de ce mercredi 27 octobre de lever la mesure de placement sous mandat de dépôt des 5 prévenus. Alexandre Hountondji, Joseph Tamègnon et les 3 autres personnes libérées ont cependant été placés sous convocation judiciaire.

Des faits requalifiés

Pour rappel, ils étaient poursuivis pour terrorisme et atteinte à la sûreté de l’Etat. Ces faits ont depuis été requalifiés en adhésion à une atteinte en vue de commettre un acte terroriste pour déstabiliser les institutions de la Nation. Le ministre Hountondji et l’ex-Dg de la Sogéma Joseph Tamègnon ont toujours rejeté les faits qui leur sont reprochés. Lors de l’audience du 09 août 2021, Alexandre Hountondji disait que leur seul tort était d’avoir voulu animer la vie politique de leur pays.

« Je mets au défi quiconque dira que le Docteur Hountondji a fait quelque chose »

Il mettait également au défi la personne qui réussira à prouver sa culpabilité. « Nous n’avons jamais fait quoique ce soit. Je mets au défi quiconque dira que le Docteur Hountondji a fait quelque chose » déclarait-il. Aujourd’hui, ils sortent de prison alors que leur dossier n’a été renvoyé en instruction que ce lundi 25 octobre, selon Frissons radio. Ces libérations sont une bonne nouvelle pour l’opposition béninoise.