Dans le domaine du sport et plus précisément lorsqu’on parle du football, l’international portugais Cristiano Ronaldo n’est plus à présenter. Depuis de nombreuses années, ce nom est gravé dans les annales de sport qui réuni des millions de fanatiques. Au fil du temps, le portugais Cristiano Ronaldo que ses fans appellent affectueusement CR7 collectionne les records et ne cesse de réaliser des exploits.

Son talent est reconnu par de nombreux observateurs et des professionnels du ballon rond même s’il est très souvent comparé à l’autre grand nom de ce sport Lionel Messi qui a rejoint il y a quelques semaines le club de la capitale française le Paris St-Germain. Thierry Henry, l’ex-champion du monde français a reconnu récemment que Cristiano Ronaldo est le meilleur attaquant de la Ligue des Champions. Beaucoup critiqué pour son manque de repli défensif, CR7 a décidé de contre-attaquer via une entrevue accordée à Sky Sports en martelant que « le rôle défensif fait partie de [s]on travail ». Il estime que ceux qui le critiquent ne veulent pas lui « attribuer le mérite des bonnes choses»

« (…) c’est parce qu’ils connaissent encore mon potentiel et ma valeur dans le football »

« Les gens qui ne veulent pas voir ça, c’est parce qu’ils ne m’aiment pas, mais pour être honnête, j’ai 36 ans, je gagne tout, (…) Continuez comme ça parce que je vais encore fermer des bouches et gagner des choses. » aurait affirmé CR7 qui poursuit « les critiques font toujours partie du métier. Cela ne m’inquiète pas. Et je considère que c’est une bonne chose d’être honnête. S’ils s’inquiètent pour moi ou s’ils parlent de moi, c’est parce qu’ils connaissent encore mon potentiel et ma valeur dans le football. »