Au ressortissant russe risque une lourde peine de prison aux Etats-Unis s’il est reconnu coupable des accusations de cybercriminalité portées contre lui. Dans un communiqué jeudi, le ministère américain de la Justice a divulgué le nom du ressortissant russe, Vladimir Dunaev, 38 ans, extradé de la République de Corée pour son rôle présumé dans une organisation cybercriminelle.

« Un ressortissant russe résidant dans la région de Iakoutsk en Russie […] a comparu pour la première fois devant un tribunal fédéral aujourd’hui après son extradition de la République de Corée vers le district nord de l’Ohio pour faire face à des accusations pour son rôle présumé dans une entreprise transnationale » a déclaré le ministère. Selon des documents judiciaires, Vladimir Dunaev, était membre d’une organisation transnationale de cybercriminalité qui a déployé un cheval de Troie bancaire et une suite de logiciels de rançon appelés « Trickbot ».

Vol d’informations confidentielles

« S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Dunaev encourt une peine maximale de 60 ans d’emprisonnement », a noté le département de justice. L’acte d’accusation allègue qu’à partir de novembre 2015 et jusqu’en août 2020, « Dunaev et d’autres ont volé de l’argent, des informations confidentielles et des systèmes informatiques endommagés à des victimes sans méfiance, notamment des particuliers, des institutions financières, des districts scolaires, des entreprises de services publics, des entités gouvernementales et des entreprises privées. Entreprises ».

Vol de plus de 2 millions de dollars

D’après les documents judiciaires, le maliciel Trickbot a été conçu pour capturer les identifiants de connexion bancaire en ligne et collecter d’autres informations personnelles, notamment les numéros de carte de crédit, les e-mails, les mots de passe, les dates de naissance, les numéros de sécurité sociale et les adresses d’ordinateurs infectés grâce à l’utilisation d’injections Web et l’enregistrement des frappes.

Le groupe aurait été impliqué dans le vol de plus de 2 millions de dollars, selon la partie de la Corée du Sud. Le bureau du procureur du pays a arrêté le ressortissant russe après avoir reçu une demande officielle d’extradition du ministère américain de la Justice le 25 mai. Un tribunal de Séoul a approuvé la demande le 2 septembre, tandis que l’ordonnance d’extradition a été signée par le ministre de la Justice de la république fin septembre.

