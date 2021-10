Les écureuils n’avaient pas habitué leur public à la défaite à domicile. Grande fut donc la déception des supporters hier dimanche 10 octobre, après la contreperformance des jaunes sur leurs propres installations. Ils ont été battus, 1-0 par une équipe de la Tanzanie qui a su maintenir son avantage acquis dès la 5ème minute de jeu suite à ce but splendide de Simon Msuva. Michel Dussuyer, le coach du Bénin n’avait que des regrets à la fin du match. Interrogé par RFI, il dira que son équipe a « fait une entame de match catastrophique », ce qu’elle a « payé cher ».

Ils étaient en « réussite »

« On a pas combattu d’entrée » observe l’entraîneur des écureuils du Bénin. Les Tanzaniens qui n’étaient pas venus à Cotonou en villégiature ont su garder leur cage inviolée jusqu’à la fin de la rencontre. Michel Dussuyer dira que les adversaires du soir étaient en « réussite ». Le moins qu’on puisse dire, c’est que les écureuils du Bénin ont encore raté l’occasion de se réconcilier avec leur public à domicile. Depuis le début de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, les coéquipiers de Steve Mounié n’ont remporté aucune rencontre à domicile.

Ce n’est pas bon signe

Avant la défaite contre la Tanzanie, ils se sont contentés d’un nul contre la République Démocratique du Congo au stade de l’Amitié GMK de Cotonou. La contreperformance d’hier dimanche n’est pas bon signe. Le Bénin avait l’occasion de prendre un sérieux avantage sur ses concurrents directs, c’est-à-dire la Tanzanie qui a le même nombre de points que le Bénin actuellement et la RDC, créditée de 5 points suite à sa défaite hier à Antananarivo contre Madagascar 1-0.

La Tanzanie, Madagascar et le Bénin se tiennent maintenant dans un mouchoir de poche et peuvent encore finir premier du groupe. Les écureuils n’ont plus droit à l’erreur si tant est qu’ils veulent passer au dernier tour des qualifications pour le Mondial Qatar 2022. Seule la première place du groupe suffira à leur salut.