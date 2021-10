La situation sécuritaire en Haïti devient de plus en plus préoccupante. En effet, entre 15 et 17 ressortissants américains ont été enlevés par des hommes armés, à la mi-journée d’hier samedi 16 octobre 2021, selon une source de sécurité. Les kidnappings ont eu lieu dans une zone péri-urbaine située à l’est de la capitale haïtienne, Port-au-Prince.

Les enlèvements ont augmenté en Haïti

Toujours selon la source de sécurité ayant donné l’information, au nombre des personnes enlevées figure des enfants de familles missionnaires. Par ailleurs, elle ne pouvait pas dire si après l’enlèvement, une demande de rançon a été faite. Dans une interview accordée à un média français, un porte-parole du gouvernement américain a fait savoir que : « Le bien-être et la sécurité des citoyens américains à l’étranger est une de nos plus grandes priorités au département d’État. Nous sommes au courant de ces informations et n’avons rien à ajouter pour le moment ». Notons que les enlèvements ont de plus en plus lieu en Haïti, selon les chiffres du Centre d’analyse de recherche et des droits humains, il y a une augmentation du nombre de kidnappings dans le pays.

Durant les trois premiers trimestres de 2021, il a recensé 600 enlèvements contre 231 au cours de la même période, l’année dernière. Pour rappel, les zones les plus pauvres d’Haïti sont sous le contrôle de plusieurs gangs qui ont élargi leur influence à la capitale et à ses alentours.