C’est une grosse affaire de détournement qui défraie la chronique depuis quelques jours au Bénin. On parle de 144.461.707 Fcfa captés par le Sieur Urbain Philippe Kanlissou avec de présumés comparses. Ils devraient être présentés dans les tout prochains jours à Mario Mètonou, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme (Criet). Signalons tout de même que Urbain Philippe Kanlissou a déjà reconnu sa culpabilité dans cette affaire et commence par rembourser la somme détournée à Caisse mutuelle du port autonome de Cotonou (CMT-PAC) dont il est le trésorier.

Selon des sources concordantes, l’intéressé, principal accusé dans cette affaire, a déjà remboursé 53 millions de FCFA dont 18 millions correspondant aux cotisations à la CMT-PAC et 35 millions en cash. Un arrangement à l’amiable a donc été trouvé entre M Kanlissou et la Caisse mutuelle du Port autonome de Cotonou. Pour montrer sa bonne foi, quant au paiement du reste de la somme détournée, l’homme a mis en garantie auprès des autorités de la caisse, les titres fonciers de ses immeubles à Cotonou, dont la valeur est estimée à plus de 200 millions de Fcfa.

Des biens qui pourraient être vendus en cas de non respect de ses engagements

A cela s’ajoute ses indemnités de départ à la retraite qui font plusieurs millions de Fcfa. Tous ces biens pourraient être vendus sous le contrôle du mandataire qu’aurait désigné la caisse mutuelle du Port de Cotonou si M Kanlissou ne respectait pas son engagement jusqu’à la date de sa retraite prévue pour le 1er juin 2023.

Rappelons que le mis en cause avait reconnu sa culpabilité dans cette affaire depuis le 03 septembre 2020 devant l’huissier de justice près la Cour d’appel de Cotonou Me Landry Fridaous Ahitchémè. Il prenait aussi l’engagement de rembourser la somme détournée. Le même engagement a été renouvelé par ce dernier le 05 juillet 2021 devant le notaire Fadhil Firmin Adamon.