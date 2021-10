Un grave accident s’est produit le week-end dernier sur le fleuve Okpara à la hauteur du village Okéowo dans la commune de Savè. Une barque transportant des marchandises et des commerçantes et revenant du marché d’Ayégou du Nigéria a chaviré et a fait sept (07) morts dont des enfants. Selon Radio Bénin, le drame a eu lieu sur le fleuve Okpara dans la commune de Savè à la hauteur du village Okéowo. La barque qui transporte des marchandises et des commerçants revenant du marché d’Ayégou du Nigéria a chaviré. Le bilan est lourd. Il fait état de sept (07) morts dont des enfants.

Le récit du drame

Interrogé par nos confrères de la radio Idaadou FM, le chef d’arrondissement d’Okpara, Marcellin Bernard Gobou relate les faits. Il déclare : «Un village au-delà du fleuve appelé Ayégou sur le territoire du Nigéria, le premier village du Nigéria quand on quitte le Bénin. C’est leur marché vendredi donc les gens étaient allés au marché. Les piroguiers pendant la crue ont l’habitude de les attendre. Ils avaient des marchandises au bord du fleuve que le piroguier est allé chercher. Après avoir embarqué les marchandises, les bonnes dames sont arrivées un peu nombreuses et ont voulu traverser également. Certains ont refusé de rentrer et ont préféré attendre le prochain tour. C’est ainsi que dans le déplacement, après avoir dépassé pratiquement le milieu du fleuve, la barque a chaviré.»

Il faut préciser que le chef d’arrondissement d’Okpara attribue l’accident aux conditions météologiques, à la crue du fleuve ainsi qu’à la faible visibilité due à la tombée de la nuit.