Dans une note de service portant calendrier universitaire 2021-2022 des Universités publiques et Etablissements privés d’Enseignement Supérieur du Bénin en date du 14 octobre 2021, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore YAYI LADEKAN a dévoilé le calendrier des activités académiques au titre de l’année universitaire 2021-2022. Dans cette note de service, l’année universitaire 2021-2022 commence le lundi 18 octobre 2021 pour prendre fin le vendredi 22 juillet 2022.

La rentrée solennelle académique est prévue pour le mardi 26 octobre 2021. La validation des inscriptions des étudiants est ouverte dans toutes les universités publiques du Bénin à partir de ce lundi 18 octobre 2021 et s’achève le lundi 31 janvier 2022. Il faut préciser que l’année universitaire 2021-2022 est subdivisée en deux semestres. Le premier semestre démarre le lundi 18 octobre 2021 et finit le vendredi 4 mars 2022. Quant au second semestre, il débute le lundi 07 mars 2022 et termine le vendredi 22 juillet 2022. Ajoutons que les cours auront lieu du lundi au samedi.

Les étudiants des universités publiques du Bénin iront également au cours dans certaines périodes de fêtes et de congés et autres dates décidées par le gouvernement. La prochaine rentrée universitaire 2022-2023 est fixée pour le lundi 26 septembre 2022. Le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur, les Recteurs des universités publiques du Bénin et les responsables des Etablissements privés d’enseignement Supérieur sont instruits pour appliquer ladite note de service.