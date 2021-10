La quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 a semé de la tristesse au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les Ecureuils du Bénin ont manqué de confirmer leur victoire acquise au Benjamin Mkapa Stadium de Dar Es Salam le jeudi 7 octobre dernier. Ce dimanche 10 octobre 2021, ils ont été battus par Taïfa Stars conquérants et réalistes (1-0, 6’).

La bataille tactique entre Michel Dussuyer et Kim Pulsen a tourné à l’avantage du Danois. Car, sur la pelouse les joueurs du français n’ont pas retrouvé les valeurs qui ont accompagné l’équipe en Tanzanie jeudi dernier. Leur début de match a été loin des standards habituels avec les joueurs qui ne se comprenaient pas. Les gestes répétés d’Olivier Verdon dans le premier quart d’heure pour demander du mouvement et celles de David Kiki ou de Khaled Adénon pour réclamer la balle sont bien symptomatiques d’une soirée où Dussuyer a peut-être choisi son système et fait un mauvais casting des hommes pour l’animer. Car, dans ce 3-4-3, l’équipe béninoise n’a pas existé sur pratiquement toute la première période. Sur la première occasion de la Tanzanie, le Bénin a encaissé le seul et unique but de la partie. Saïmon Msuva récupère une balle dans les trente mètres béninois, dribble Verdon avec un contre favorable avant de battre, sur frappe sèche, Saturnin Allagbè (1-0, 6’).

Au cœur de cette première partie bien pénible pour l’équipe du Bénin, les Ecureuils ont tout de même eu quelques occasions de revenir dans le match notamment sur ce coup franc de Jordan Adéoti pour la tête Verdon bien captée par Aishi Manula ou cette occasion de Gomez dans les six mètres tanzaniens qui a choisi de frapper au premier poteau plutôt que de donner la passe à son coéquipier bien placé pour marquer. Même David Kiki a eu l’occasion de marquer mais sa frappe a été détournée par le gardien des Taïfa Stars (45’). Il faut attendre la 56è minute avec l’entrée de Junior Olaïtan et un retour à un 4-4-2 pour voir l’équipe du Bénin mieux jouer et avoir plus d’occasions notamment avec Mounié (58’), Poté (60’ et 72’). Mais, le Bénin ne parviendra pas à revenir au score et perd donc ce match. Dussuyer et son groupe ont encore un mois pour ruminer cette défaite en attendant les deux prochaines journées de ces éliminatoires prévues pour le mois de nombre 2021.