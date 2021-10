En garde à vue depuis quelques jours à la Brigade Economique et Financière (BEF) pour exercice illégal en pharmacie, le médecin Affodji Eric et l’aide-soignant Hounyémé Crespin ont été présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) hier mardi 12 octobre. Mario Mètonou, après avoir écouté les deux hommes a décidé de les placer en détention.

Nouveaux pensionnaires de la prison civile d’Akpro-Missérété

Ils sont donc depuis hier soir des pensionnaires de la prison civile d’Akpro Missérété. C’est le site du journal Le Potentiel qui rapporte l’information. Les prévenus sont très jeunes. Le Docteur Affodji Eric est âgé de 39 ans. L’aide-soignant Hounyémé Crépin a un an de moins que lui. Inutile de rappeler que l’exercice illégal en pharmacie est puni par la législation béninoise.

Pour rappel, en décembre 2020, la juridiction spéciale avait déjà condamné une commerçante à deux ans de prison pour exercice illégale en pharmacie. Est-ce la peine que risquent le docteur Eric Affodji et l’aide-soignant?. On le saura à l’issue de leur procès qui devrait s’ouvrir prochainement.