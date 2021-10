La vie du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) est rythmée depuis quelques semaines par des démissions. On apprenait hier mardi, que Laurent Delaure Faton, l’ancien secrétaire à l’économie numérique du parti avait décidé de lâcher Paul Hounkpè et sa formation politique. Une défection qui intervient après celle de Clément Kouchadé, coordonnateur du parti dans la 22 ème circonscription électorale.

Les démissionnairs sont de Kpataba, Tchetti, Doumé et Ottola

Comme si cela ne suffisait pas, 7 conseillers communaux de Savalou ont délibérément décidé de se séparer de la formation politique chère à Paul Hounkpè. Il s’agit des conseillers communaux de kpataba, Tchetti, Doumé et Ottola. Les démissionnaires ont signifié leur décision aux instances dirigeantes du parti via une correspondance par exploit d’huissier, le dimanche 10 octobre dernier.

» Nos attentes pour un retour à la normale de la situation au sein du parti sont restées vaines«

Florentin M’ba, Dieudonné Affounfere, Ousmane Bouraïma, Coovi Djigui, Pascal Adoukonou, Marcel Ogah et Prosper Iroukora disent ne plus se sentir concernés depuis les préparatifs des dernières élections présidentielles à ce jour (dimanche 10 octobre). « Nos attentes pour un retour à la normale de la situation au sein du parti sont restées vaines. Nous nous sommes sentis totalement marginalisés dans les prises de position du parti et sommes restés sans soutien des responsables de bureaux politiques pendant tout ce temps » ont-ils fait savoir pour justifier leur décision.