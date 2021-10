Le ministre de la justice Sévérin Quenum et ses collègues de la santé, des affaires sociales, et le porte-parole du gouvernement étaient hier lundi 25 octobre, devant la presse pour expliquer les récentes lois votées par le parlement. Notamment la loi sur l’avortement et la loi modificative du code des personnes et de la famille. En ce qui concerne spécifiquement ce texte, le garde des sceaux a expliqué l’une de ses innovations : l’institutionnalisation de la connaissance mutuelle des parents des futurs époux.

» Le législateur reconnaît ce que nous pratiquons tous «

Sévérin Quenum a rappelé à juste titre que cette pratique existait déjà dans les coutumes au Bénin. « Le législateur reconnaît ce que nous pratiquons tous, dans toutes les contrées de ce pays, dans toutes nos coutumes. C’est la connaissance des parents. Le mariage s’il est célébré à l’état civil est presque toujours précédé par une connaissance mutuelle des parents » a-t-il déclaré. C’est au cours de cette cérémonie traditionnelle que les parents des futurs époux se présentent réciproquement et prennent acte de l’union future de leurs enfants.

Avoir 18 ans au moins et le consentement mutuel

Désormais c’est institutionnalisé, c’est contenu dans le code de la famille et reconnu comme tel, poursuit le garde des sceaux. Après cette cérémonie de présentation mutuelle des parents, les futurs époux en cause deviennent des fiancés. Il s’agit d’un contrat auquel la loi attache du prix, informe le ministre de la justice, non sans rappeler les conditions à remplir se fiancer.

D’après ses explications, lorsque les futurs époux s’engagent à se présenter mutuellement à leurs familles, inaugurant ainsi leurs fiançailles, Ils doivent remplir les conditions suivantes : avoir 18 ans au moins et s’assurer du consentement réciproque. En clair, le consentement des deux est obligatoire puisque le mariage précoce et le mariage forcé sont maintenant élevés au rang d’infractions en République du Bénin, informe le ministre Sévérin Quenum.