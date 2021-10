La prochaine présidentielle française se fait de plus en plus proche et les candidats déclarés sont connus. Cependant, du côté de l’extrême droite certaines personnalités se lancent des piques. Il s’agit en effet de l’ancienne présidente et candidate du Rassemblement National (RN) Marine Le Pen et du polémiste français Éric Zemmour, qui n’a pas encore confirmé sa candidature.

Une alliance « entre les classes populaires et les catégories bourgeoises »

Le moins qu’on puisse dire c’est que les échanges à distance entre les deux politiques ont été musclés ces derniers temps. Dans un entretien accordé au média français BFM TV, l’essayiste est revenu sur ses propos d’hier vendredi 22 octobre 2021, où il avait notamment dit que Marine Le Pen était « enfermée dans une sorte de ghetto ouvrier et chômeur ». Éric Zemmour a donc estimé que l’ex-cheffe de file de l’extrême-droite « enferme ses électeurs dans un ghetto politique puisqu’elle ne s’ouvre pas aux autres (…). Elle n’aime pas les gens de LR, qu’on peut qualifier de bourgeois, de CSP+ ». Le polémiste a continué en taxant Marine Le Pen de condamner ses électeurs à « ne jamais arriver au pouvoir ». Par ailleurs, il trouve que la seule façon d’accéder au pouvoir est d’établir une alliance « entre les classes populaires et les catégories bourgeoises ».

Les deux personnalités au coude-à-coude

Notons que ces propos du polémiste interviennent après que Marine Le Pen lui ait répondu hier vendredi en estimant qu’il n’a « aucune chance d’être au second tour ». D’après elle, « il faut être le président de tous les Français, quelles que soient leurs catégories sociales, leurs origines, leurs religions, leurs opinions politiques ». Pour rappel, les chiffres issus des récents sondages montrent que les deux personnalités sont au coude-à-coude, devancés par l’actuel chef de l’Etat français Emmanuel Macron.