Le vendredi 15 octobre, l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) a tenu son congrès à Cotonou. C’est le Palais des Congrès de la ville qui a servi de cadre à l’évènement qui a réuni des délégués venus des quatre coins du pays. Ceux-ci ont validé le fruit des négociations entre le BR et leur parti en vue de la fusion. C’est donc fait depuis hier, l’UDBN fait partie intégrante du Bloc Républicain.

Le congrès a enregistré la présence de Claudine Prudence, la fondatrice du parti et du Secrétaire exécutif national du Br Abdoulaye Bio Tchané. Claudine Prudencio a expliqué dans un premier temps, pourquoi l’UDBN ne s’est pas ralliée au BR au début de la réforme du système partisan. « Au début de la réforme, nous avons pris la première option stratégique d’affirmer notre existence, propre et démontrer notre capacité à accompagner la réforme ».

L’étape 2 de notre option stratégique est de faire une expérience collective, poursuit-elle. C’est donc pour concrétiser cette deuxième option stratégique que l’UDBN fusionne avec le BR. Mme Prudencio a rassuré « les amazones et les soldats » du parti sur la manière dont les négociations ont été menées entre les deux formations politiques. « Nous y allons après des négociations que nous avons conduites de parti à parti, sans subordination et sans compromissions ». « Nous avons les yeux ouverts » a ajouté la présidente de l’Institut National de la Femme.

Bio Tchané rassure

Abdoulaye Bio Tchané a de son côté rassuré Claudine Prudencio et les militants de l’UDBN. « Statutairement, le BR fait une large part aux jeunes et aux femmes, statutairement, à chaque niveau de représentativité et de représentation, les jeunes doivent être assurés d’avoir 30% des places (de même que) les femmes. Je voudrais donc vous rassurer que vous ne serez pas déçu » a déclaré le Secrétaire exécutif national du Bloc Républicain.